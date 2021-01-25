AİLELERE KUMANDA UYARISI
AİLELERE KUMANDA UYARISI
0
ÜNLÜ RAPÇİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
ÜNLÜ RAPÇİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
0
ÇOCUKLARDA ASTIMA DİKKAT!
ÇOCUKLARDA ASTIMA DİKKAT!
0
OYUNCU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
OYUNCU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
0

Manisa'da kaza: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir (23), yaşamını yitirdi

Manisa'da kaza: 1 ölü
25 Ocak 2021 Pazartesi 15:46

Kaza, Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde Avşar Sokak ile Gölbaşı Sokağının kesiştiği kavşakta, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ç.G.'nin (29) kullandığı 06 RED 54 plakalı otomobil, kavşakta evli, iki çocuk babası Mestan Zencir yönetimindeki 45 KA 8275 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Mestan Zencir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm
Önceki Haber
Ailelere kumanda uyarısı
Sonraki Haber
Ahşap köprü çöktü: 1 ölü
13 saat sonra bulundular
13 saat sonra bulundular
0
Kızının cebinde bulduğu notla acı gerçeği öğrendi!
Kızının cebinde bulduğu notla acı gerçeği öğrendi!
0
Kayıp balıkçıyı ararken başka bir ceset bulundu
Kayıp balıkçıyı ararken başka bir ceset bulundu
0
Aile arasındaki kavga ölümle bitti!
Aile arasındaki kavga ölümle bitti!
0
Genç sağlık çalışanı kazada hayatını kaybetti
Genç sağlık çalışanı kazada hayatını kaybetti
0
Hastane yolunda kaza: Anne öldü, oğlu yaralı
Hastane yolunda kaza: Anne öldü, oğlu yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.