Manisa'da kaza: 2 kişi öldü!

Manisa'da ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çağlar Baltalı'nın kullandığı 45 KF 414 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kamyonette bulunan Recep Güner ve sürücü Çağlar Baltalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.