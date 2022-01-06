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Manisa'da otobüsün altında kalan kadın öldü! O anlar saniye saniye görüntülendi

06 Ocak 2022 Perşembe 10:42

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, o sırada dönüş yapan halk otobüsünün altında kaldı. Kaza anları saniye saniye görüntülenirken, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti


Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'a (45) sağa dönüş yapan Ali U. (55) idaresindeki 45 D 0034 plakalı halk otobüsü çarptı.

Parlak'ın otobüsün altında kaldığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince otobüsün altından çıkarılan Parlak, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü Ali U'nun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler; #manisa #manisa kaza #ölüm #halk otobüsü ölüm
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