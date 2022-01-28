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Manisa'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 kişi öldü

28 Ocak 2022 Cuma 09:48

Manisa Turgutlu'da bir otomobil kontrolden çıkınca yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü 44 yaşındaki Ahmet Nizam hayatını kaybetti

Kaza, dün öğle saatlerinde Kayrak Mahallesinde meydana geldi. İzmir'in Bayındır İlçesinden, Manisa'nın Turgutlu İlçesi yönüne seyir halinde olan Ahmet Nizam yönetimindeki 45 AGJ 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Nizam'ı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nizam'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #kaza #ölüm #trafik kazası
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