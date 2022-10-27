ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
ERKAN YOLAÇ YOĞUN BAKIMDA
0
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
İZMİR'DE KİTAP FUARI AÇILIYOR
0
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
ÜNLÜ İSİM SEVİLEN DİZİYE KATILIYOR
0
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
GÜLŞEN'İN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
0

Manisa'da otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

27 Ekim 2022 Perşembe 11:31

Manisa Akhisar'da bir otomobil, önce bariyere daha sonra da kamyon ve tankere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında İstanbul yönünden İzmir yönüne giden Bedrettin Demir'in (38) kullandığı 45 AGB 624 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu.

Otomobil daha sonra aynı yönde giden H.G. idaresindeki 10 J 00073 plakalı kamyona, ardından M.T. yönetimindeki 34 BVT 725 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki yolculardan Tahir Demir (42) ile Hıdır Erihaid (17) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bedrettin Demir ile yolculardan Ahmet Irgayan (20) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Demir ve Erihaid'in cenazeleri itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #akhisar #kaza #ölüm #haber
Önceki Haber
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti!
Sonraki Haber
Özgener: İş dünyası yüzde 36 faiz oranıyla bile krediye ulaşamıyor
İki çocuk annesi, parkta otururken öldürüldü!
İki çocuk annesi, parkta otururken öldürüldü!
0
Mermer ocağında acı kaza! Kayanın altında kalan işçi öldü!
Mermer ocağında acı kaza! Kayanın altında kalan işçi öldü!
0
Yürüme engelli dilenci, zabıtayı görünce duvara tırmandı
Yürüme engelli dilenci, zabıtayı görünce duvara tırmandı
0
Öğrencinin ayağını kıran öğretmen açığa alındı!
Öğrencinin ayağını kıran öğretmen açığa alındı!
0
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Ailesi dahil 8 kişi gözaltına alındı
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Ailesi dahil 8 kişi gözaltına alındı
0
Organizatörler taktik değiştirdi! Kaçakları artık villalarda saklıyorlar!
Organizatörler taktik değiştirdi! Kaçakları artık villalarda saklıyorlar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.