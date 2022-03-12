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Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, refüje çarpıp, takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
12 Mart 2022 Cumartesi 16:17

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Ankara- İzmir kara yolu Mersindere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Turgutlu yönüne giden E.Y.’nin (26) direksiyon kontrolünü yitirdiği 45 AHK 311 plakalı otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü E.Y. ile yanındaki İ.D. (35), M.Ç. (30) ve Rıdvan Yarşi (33) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rıdvan Yarşi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #trafik kazası
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