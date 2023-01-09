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Manisa'da otomobil TIR'la çarpıştı: Evli çift öldü, çocukları yaralandı

09 Ocak 2023 Pazartesi 11:13

Manisa Şehzadeler'de bir otomobil TIR'la çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan çift hayatını kaybederken, çiftin çocukları ise yaralandı


Onur K'nin (27) kullandığı 45 AJY 704 plakalı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile babası Hikmet K. (50), annesi Nadide K. (49) ve kardeşi Melike K'yi (15) çıkardı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet K. ve anne Nadide K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Onur K. ve Melike K. kardeşlerin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #haber #kaza #ölüm
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