CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
0
TIR CENAZE ALAYINA ÇARPTI: 17 ÖLÜ
TIR CENAZE ALAYINA ÇARPTI: 17 ÖLÜ
0
KONAK SEYİR TERASI KULLANIMA AÇILDI
KONAK SEYİR TERASI KULLANIMA AÇILDI
0
HURDA ARAÇLARA HAYAT VERİYOR
HURDA ARAÇLARA HAYAT VERİYOR
0

Manisa'da otomobile TIR çarptı: Abla ve kardeş öldü!

08 Ocak 2023 Pazar 10:45

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobile TIR'ın çarptığı kazada Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça yaşamını yitirdi, eşi Sevil Gülmez ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alaşehir- Salihli karayolu Piyadeler mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne doğru ilerleyen A.K. (41) yönetimindeki 16 AH 812 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan 45 K 0627 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce sürüklenerek hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise otomobildeki Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren Şerafettin Gülmez'in eşi Sevil Gülmez’in ise ağır yaralandığı tespit edildi. Sevil Gülmez, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, Şerafettin Gülmez ve ablası Birgül Akça'nın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadığı belirlenen TIR sürücüsü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #haber
Önceki Haber
Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze için istenen ceza belli oldu!
Sonraki Haber
Bodrum'da otomobil ata çarptı!
Bodrum'da otomobil ata çarptı!
Bodrum'da otomobil ata çarptı!
0
Hurda araçlara yeniden hayat veriyor!
Hurda araçlara yeniden hayat veriyor!
0
Tarihi kazıda kadın iskeleti bulundu
Tarihi kazıda kadın iskeleti bulundu
0
Kütahya'da bir erkek, eşini ve kayınpederini vurdu!
Kütahya'da bir erkek, eşini ve kayınpederini vurdu!
0
Çanakkale'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı!
Çanakkale'de korkutan deprem! Büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı!
0
Yine aynı vahşet! Bağlı köpeği yakarak öldürdüler!
Yine aynı vahşet! Bağlı köpeği yakarak öldürdüler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.