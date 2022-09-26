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Manisa'da otomobilin çarptığı küçük kız öldü!

Manisa Turgutlu'da yolun karşısına geçmene çalışan 14 yaşındaki Fatmanur İtik'e otomobil çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı küçük kız öldü!
26 Eylül 2022 Pazartesi 09:50

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu üzeri battı- çıktı çıkışında meydana geldi. Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik’e, İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halinde olan Cafer Alsay (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınlar yasa boğuldu.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #otomobil çarptı #ölüm
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