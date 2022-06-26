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Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Canıtez (28), olay yerinde hayatını kaybetti

Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
26 Haziran 2022 Pazar 14:54

Kaza, 01.30 sıralarında Salihli Köprübaşı yolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli'ye giden S.Ö. (37) yönetimindeki 64 ABC 730 plakalı otomobil, Ali Canıtez yönetimindeki 45 SN 0396 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Canıtez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Canıtez'in cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #manisa #trafik kazası
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