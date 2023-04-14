Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız
0
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin!
0

Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadın hastanede öldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde polis lojmanlarında başından vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Manisa'da polis lojmanında başından vurulan kadın hastanede öldü
14 Nisan 2023 Cuma 21:38

Manisa'nın Demirci ilçesinde Demirci Emniyet Müdürlüğünün üst katındaki lojmanlarda sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine sesin geldiği daireye çıkan ekipler, ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan bir komiserin oturduğu lojmanda, ilçede güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A'yı başından vurulmuş halde buldu.

Çağrı üzerine lojmana gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından dairede oturan komiser, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #demirci #manisa #polis
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Otomobili devrilen Kuyucak İlçe Emniyet Müdürü Taş, yaralandı
Sonraki Haber
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, vatandaşlarla iftarda buluştu:
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
0
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı
0
Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
0
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
0
Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı
Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.