AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
AYNI ANDA 9 KADINLA EVLENDİ
0
OTİZMLİ TUNA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
OTİZMLİ TUNA'NIN BÜYÜK BAŞARISI
0
AÇ KALINCA KÖYLERE SALDIRDILAR
AÇ KALINCA KÖYLERE SALDIRDILAR
0
EN ÇOK O DİZİYİ KONUŞTUK!
EN ÇOK O DİZİYİ KONUŞTUK!
0

Manisa'da seri kedi katili için özel ekip kuruldu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu

Manisa'da seri kedi katili için özel ekip kuruldu!
19 Kasım 2021 Cuma 14:17

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de, bacakları kesilmiş 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş kedilerin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı, kısa sürede yayılırken, kedileri öldüren kişi veya kişilere hayvanseverlerden tepki geldi. Önceki gün ve dün de 1'er kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #kedi #kedi ölümleri #kedi vahşeti
Önceki Haber
DİSK, asgari ücret için önerisini açıkladı: 5 bin 200 TL
Sonraki Haber
Otizmli Tuna, Türkiye'de bir ilki başardı
Muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu!
Muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu!
0
Lüks kruvaziyer gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
Lüks kruvaziyer gemisi Kuşadası'na 900 turist getirdi
0
Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi öldü!
Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi öldü!
0
Çanakkale'de evli çift cinayetinin nedeni belli oldu
Çanakkale'de evli çift cinayetinin nedeni belli oldu
0
Denizli'de: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de: 1 ölü, 1 yaralı
0
Kadınlar sahaya şalvar ve topuklu ayakkabı ile çıktı!
Kadınlar sahaya şalvar ve topuklu ayakkabı ile çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.