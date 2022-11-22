Manisa'da silahlı saldırı! Yeğen öldü, amca ağır yaralı!

Manisa Turgutlu'da amca Şemşettin Aykaç ve yeğeni Yusuf Aykaç evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yeğen Aykaç hayatını kaybederken, amca ise ağır yaralandı. Olayla ilgili bir baba ve 3 oğlu gözaltına alındı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Öz Sokakda meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, henüz bilinmeyen nedenle Şemsettin Aykaç ve yeğeni Yusuf Aykaç’a evlerinin önünde tabancayla ateş edip kaçtı. Şemsettin Aykaç sırtından, Yusuf Aykaç ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olduğu belirtilen Yusuf Aykaç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafta Sultan Hastanesine sevk edilirken, amcası Şemsettin Aykaç’ın Turgutlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Amca ve yeğenin yaralandığı haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

YEĞEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeğen Yusuf Aykaç (20), kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yusuf Aykaç’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan amca Şemsettin Aykaç ise (42) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA İLE 3 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen baba ve 3 oğlunu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.