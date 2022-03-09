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Manisa'da TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletli hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletli hayatını kaybetti
09 Mart 2022 Çarşamba 14:08

Üzeyir K. (34) idaresindeki 43 HS 790 plakalı tır, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sitesi Kavşağı'nda, Aynur Özkızılcık'ın (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aynur Özkızılcık'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Tır şoförü Üzeyir K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manisa #tır #kaza #ölüm #trafik kazası
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