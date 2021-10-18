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Manisa'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan traktör takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı

Manisa'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
18 Ekim 2021 Pazartesi 08:57

Manisa Salihli'deki kaza dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 63 yaşındaki Mehmet Ceviz yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı ve takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada traktör sürücüsü Ceviz olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan M.D. (60) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.D.'yi ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ceviz'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #traktör kazası
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