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Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü!

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki traktör yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktör üzerinden yaklaşık 15 metre savrulan sürücü olay yerinde can verdi

Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü!
30 Kasım 2021 Salı 08:20

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Kenger Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Kenger Mahallesi'ne seyir halinde olan Veli Topal (72) idaresindeki 45 K 1010 plakalı traktör, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan uçuruma yuvarlandı. Traktör sürücüsü, yaklaşık 15 metre savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Topal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Topal'ın cansız bedeni, incelemenin ardından ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen Veli Topal'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #traktör #ölüm #kaza
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