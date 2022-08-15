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Manisa'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti!

Manisa'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti!
15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:39

Manisa'da raylardan yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Nihat Oğuz'a tren çarptı. Oğuz, olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Horozköy tren yolu üzerinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz’a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #tren kazası
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