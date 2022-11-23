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Manisa'da tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa Turgutlu'da kontrolden çıkan otomobil, tuğla yüklü olan kamyona çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Serhat Kesgin yaşamını yitirdi

Manisa'da tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
23 Kasım 2022 Çarşamba 12:59

Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden Serhat Kesgin yönetimindeki 09 AHN 898 plakalı otomobil, Bağyurdu ova yolundan kara yoluna çıkan Oğuz T.'nin (30) kullandığı 45 ABV 591 plakalı tuğla yüklü kamyona yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı hasar gören otomobilde, sürücü Kesgin sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kesgin, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Kesgin'in hayatını kaybettiği belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kamyon #kaza
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