Manisa'da uyuşturucu denetimleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan denetimlerde 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu denetimleri
26 Aralık 2020 Cumartesi 11:40

Sarıgöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir hafta boyunca ilçe giriş ve çıkışlarında denetim geçekleştirdi. Denetimler kapsamında durdurulan araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram esrar ele geçirildi. Polis, denetimlerde 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, bölgede uyuşturucu imal ve satışına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. 

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