Manisa'da vatandaş tedirgin

Manisa'da 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken, vatandaşlar önceki gün de geceyi de dışarıda, başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5 metruk binanın yıkıldığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu toplam 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Önceki gün saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 23.10'da ise bu kez Akhisar ilçesi 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Çevre ilçe ve illerde de hissedilen depremler, paniğe neden oldu. Bu depremden sonra yine çok sayıda küçük ölçekli deprem oldu. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor. Gece evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarında geçirdi. Bazı depremzedeler çadırın içine soba kurarken, bazıları ise yaktıkları ateşin başında ısındı. Yetkililer ise depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Süleymanlı Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.