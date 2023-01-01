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Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı
01 Ocak 2023 Pazar 10:00

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde meydana geldi. S.Ö. (21) yönetimindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk’ün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #haber
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