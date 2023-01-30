Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 7 kişi yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak meyve bahçesine savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı

Manisa'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 7 kişi yaralı
30 Ocak 2023 Pazartesi 09:01

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde Avşar Mahallesinde meydana geldi.  Eskişehir- Bodrum seferini yapan Murat Erdem Çatal (44) yönetimindeki 26 EC 006 plakalı yolcu otobüsü, İsmail Daban (35) yönetimindeki 45 ZA 4105 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, meyve bahçesine savruldu. Kazada sürücüler ile otobüste yolcu olarak bulunan Saadet Pökönbarutçu (66), Hande Çınar (6), Himmet Kılınç ile kamyonetteki yolcular Mürşide Daban (5) ve Fatma Daban (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otobüste sıkışan sürücü Çatal, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası İzmir yönüne doğru metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #yolcu otobüsü
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