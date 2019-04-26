Manisa kırsalında 5 okul yenilendi

İtalyan çikolata firması Ferrero fabrikası çalışanları, Manisa'da başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi kapsamında okulları ziyaret ediyor.

Proje kapsamında il genelindeki Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu, Alaşehir Karadağ İlkokulu, Demirci Tekeler Ortaokulu, Salihli Başlıoğlu Keskinler İlkokulu ve Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu olmak üzere toplam 5 kırsal mahalledeki okullarda çeşitli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Okulların son durumunu görmek ve muhtemel ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi almak amacıyla Ferrero üst yönetimi, Yunusemre'deki Yağcılar Nebahat Ölmez İlkokulu ile Demirci'deki Tekeller Köy İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çikolata ikramı

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kazlowski, Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Beniamino Macchiarola, Ferrero Manisa Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Eren Enç ve Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın'ın katılımıyla okullarda incelemeler yapıldı. İncelemeler sırasında öğrencilere, Ferrero fabrikasında üretilen çikolatalardan armağan edildi. Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarının aktif olarak katıldığı bir sosyal sorumluluk projesi olan 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' çalışması için öğrenciler de yetkililere teşekkür etti. Ferrero yöneticileri ise üretim aşamalarını yerinde görmeleri için öğrencileri Manisa'daki fabrikaya davet etti.

Gönül bağı

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kazlowski, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pek çok sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Bu projeler içinde eğitimin bizim için ayrı bir önemi var. Hedefimiz Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarımızın başlattığı ve çığ gibi büyüyen bu projemizin kapsamını yeni okullarla büyütmek" dedi.

Projeyi değerlendiren Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu ise, "Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi ile şimdiye kadar beş köy okulumuza destek olduk. Yaptığımız ziyaretlerle bu desteğimizi sürdürerek okullarla gönül bağımızı güçlendiriyoruz. Desteğimizi sürekli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.