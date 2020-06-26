Manisa Saruhanlı'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi birçok ilde hissedildi.

Manisa Saruhanlı'da 5,5 büyüklüğünde deprem!
26 Haziran 2020 Cuma 10:47

AFAD tarafından yapılan açıklamada 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saruhan ilçesi olduğu bildirildi. Manisa merkezli deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

 Manisa Valisi Yaşar Karadeniz depreme ilişkin açıklama yaptı: "Valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir." dedi. Karadeniz, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti. Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Hem Saruhanlı ilçesinde hem de depremin meydana geldiği Kumkuyucak Mahallesi'nin yakın olduğu Gölmarmara ilçesinde tüm köyleri tek tek taradıklarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi: "Sağlık kuruluşlarımızla da bilgi alışverişinde bulunduk. Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir. Bu depremde herhangi bir kayda değer hasar söz konusu değil. Ege Bölgesi her an depreme hazırlıklı bulunmamız gereken bir bölge. Şu ana kadar Manisa merkezde hissedilecek şekilde bir artçı yaşamadık. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum."

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