Manisa'ya şehit ateşi düştü!

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) acı haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine ulaştı

Piyade Teğmen Osman Alp’in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal Muştullar Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Sabit Kaya ve beraberindeki askeri yetkililer verdi. Evli ve 1,5 yaşında bir kız çocuk babası olan Osman Alp'ın babası Talip Alp ve annesi Gülten Alp, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Teğmen Alp'in cenazesinin bugün Muştullar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

4 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in 2017 yılında Simge Alp ile evlendiği, bu evlilikten 3 yaşında Serenay adında bir kız çocukları olduğu bildirildi.