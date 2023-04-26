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Manisa’daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa’daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
26 Nisan 2023 Çarşamba 02:34

Erdem Kırkağaç (43) idaresindeki 06 DGB 246 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu Orhan Acar kavşağında Mehmet Akçan yönetimindeki 45 U 2716 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, Engin Canseven'in kullandığı 45 K 8515 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Erdem Kırkağaç, Mesut Yılmaz (30) ve Sevim Çeşmeci (51) yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #manisa #kula #3 Yaralı
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