MANULAŞ A.Ş. ait 14 adet taşınmaz kiraya verilecek

MANULAŞ A.Ş. ait 14 adet taşınmazın ihale ile kiraya verileceği açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Manisa Alaşehir ilçesi kurtuluş mah. Azmak mevkii 16 ada 118 numaralı parselde bulunan yeni terminal binası içerisindeki iş yerleri;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 10 Mayıs 2022 Tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecek olup, İş yeri ve İhale bilgileri ilanda ve maddelerde belirtilmektedir.



İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş A.Ş. Hizmet binasından bedeli karşılığında, temin edilebilir veya yerinde ücretsiz incelenebilir.



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