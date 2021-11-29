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Markete gidiyorum diye evden çıkan kadın 3 gündür kayıp!

Denizli'nin Çameli ilçesinde markete alışverişe gitmek üzere evden çıkan evli 2 çocuk annesi Serya Akcan'dan (39), 3 gündür haber alınamıyor

Markete gidiyorum diye evden çıkan kadın 3 gündür kayıp!
29 Kasım 2021 Pazartesi 08:45

Çameli'nin kırsal Belevi Mahallesi'nde oturan Serya Akcan, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde markete gideceğini belirterek evden çıktı. Geç saatlere kadar Akcan'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına ailesi ve vatandaşlar da destek veriyor. Serya Akcan'ın bulunaması üzerine ailesi hayatından endişe ettiğini belirtti. Akcan'ı arama çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #kayıp #kadın
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