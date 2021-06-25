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Marmaris Belediyesi zabıta alacak

Muğla ili Marmaris Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacağını duyurdu

Marmaris Belediyesi zabıta alacak
25 Haziran 2021 Cuma 11:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmaris Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi ise 2 Ağustos 2021 olarak açıklandı.


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