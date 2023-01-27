Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak ve fırtına etkili olurken, dereler taştı, ağaçlar devrildi; deniz kıyısında ise dev dalgalar oluştu

Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu
27 Ocak 2023 Cuma 14:47

Marmaris'te gece başlayan yağmur, gün içinde sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden çamurlu sular indi, dereler taştı. Fırtınada ise ağaçlar devrildi, deniz kıyısında dev dalgalar oluştu, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu. Fırtına özellikle Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde etkili oldu. Devrilen ağaç, otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu. Turunç Mahallesi'nde de devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı. İçmeler Mahallesi'nde ise otelin camı, çalışanların üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi ayakta tedavi etti. Körfezde alargadaki tekneler, dev dalgaların içinde kaldı. Dalgalar, sahildeki işletmelere kadar ulaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #marmaris #fırtına
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Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu
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