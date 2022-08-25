Marmaris'te can pazarı! Turistleri taşıyan araç devrildi, 5 kişi öldü!

Muğla Marmaris'te Iraklı turistleri taşıyan safari aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada yola savrulan turistlerden 5'i hayatını kaybederken, 4 turist de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kaza, dün saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça istikametine seyir halinde olan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan 66 DC 170 plakalı safari aracı cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Arslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Bu sırada arakasından gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 turist de yaralanırken sürücü Arslan'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris ilçesinde safari cipin devrilmesi sonucu 5 Irak uyruklu turistin öldüğü, 4 turistin yaralandığı kazayla ilgili 2 savcının görevlendirildiği belirtildi. Yürütülen soruşturmada kazaya karışan 2 araç sürücüsünün yanı sıra tur şirketi sahibinin de gözaltına alındığı belirtildi. Kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris Datça çevre yolu (D400 karayolu) üzerinde seyir halinde olan tur aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu araçta bulunan yolculardan 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştır. Mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmış ve iki cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Cenazelerin kimlik tespiti, ölü muayene ve otopsi işlemleri Cumhuriyet Savcılarımız nezaretinde devam etmekte olup olayla ilgili araç sürüleri M.A. ve A.K.T. ile tur şirketi sahibi C.A. gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam ediliyor."