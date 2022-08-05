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Marmaris'te denizde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

05 Ağustos 2022 Cuma 09:36

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris- Turunç seferi yapan Tamer Altındağ'ın (22) kullandığı tekne dolmuşun çarpıştı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer Altındağ ile Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı. Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı.


TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #deniz kazası #tekne kazası
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