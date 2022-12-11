Marmaris'te korkunç görüntü! Bir evde çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu!

Muğla Marmaris'te korkunç görüntü. İhbar üzerine bir eve giden polisler, çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsü ile karşılaştı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.