Marmaris'te sahiller ve yollar hayvanlara kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası hayvanlara kaldı. İnekler karayolunda dolaşırken, kedi ve köpekler duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi.

Marmaris'te sahiller ve yollar hayvanlara kaldı
24 Nisan 2020 Cuma 14:57

Marmaris'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Araç trafiğinin en işlek olduğu Marmaris-Datça karayolu 7'nci kilometresinde inekler dolaştı. İlçenin ana cadde ve sokaklarında da benzer görüntüler yaşandı. Kedi ve köpekler, boş sokaklarda dolaştı. Kaldırım ve duvar üstlerine bırakılan kuru mamaları yiyen kediler, zaman zaman da birbirlerini kovaladı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında güvercinler, bırakılan ekmek kırıntıları ve buğdayları yedi. Güvercinler plajda uçtu.

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