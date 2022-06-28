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Marmaris'te yanan alanda hayvanları için mücadele

Marmaris ilçesinde 4 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında ağaçların ve yerleşim yerlerinin yanı sıra hayvanların kurtarılması için de olağanüstü çaba gösterildi

28 Haziran 2022 Salı 12:41

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlanan orman yangınından çok sayıda evcil ve yaban hayvanı da olumsuz etkilendi. Uzun süre devam eden yangında, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilen 2 bin 378 hektarlık alan da zarar gördü.

Yangından hemen sonra bölgeye ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Hayvan Hakları Federasyonu ve Hayvan Dostları Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda gönüllü bölgede çalışma yürüttü. Alevlerin yükseldiği alanlardan yaralı olarak kurtarılan hayvanlar, kafeslere konulduktan sonra tedavi için götürüldü.

Bozayı ve karakulakların yaşam alanı Bördübet bölgesinde yapılan çalışmalarda 16 kara kaplumbağası, 2 kirpi, yaban domuzu ve eşek yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
Telef olan yaban hayvanı sayısı tespitine, soğutma çalışmalarıyla koordineli olarak devam ediliyor.

"Tahliye edilen hayvanlar sahiplerine teslim ediliyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yangının ilk anından itibaren bölgede görev yapacak ekiplerin oluşturulduğunu söyledi.
Ekiplerin ilk etapta yangın alanındaki arı kovanlarını güvenli bölgeye taşıdığını aktaran Saylak, "Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tahliye edilen mahallelerde çalışma yürüttük. Hanelerde bulunan 6 büyükbaş, 140 küçükbaş ve 50 kadar kümes hayvanının tahliyesini gerçekleştirdik. Güvenli alana alınan bu havyanlar ile 3 köpek, yangının söndürülmesinin ardından sahiplerine teslim edilmeye başlandı." diye konuştu.
Saylak, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdüğünü ifade etti.

Bu arada, Marmaris Milli Park Müdürlüğünce doğal yaşamı gözlemlemek ve kaçak avcılıkla mücadele amacıyla Bördübet bölgesine yerleştirilen fotokapanlar, yangın sırasında yaşananları kaydetti. Tahrip olmayan fotokapanlardan birine, alevlerden kaçan at ve yangın bölgesine ulaşan ilk ekipleri taşıyan aracın görüntüsü yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #marmaris #yangın #hayvan #orman hayvan
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