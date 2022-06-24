SEPİL'DEN AÇIKLAMA
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
0
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
0
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
0
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
0

Marmaris'teki yangının başlangıç noktasını 'Kadro' buldu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 3 bin hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangının başlangıç noktasını, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki benzin ve tiner kokularına duyarlı 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek belirledi

Marmaris'teki yangının başlangıç noktasını 'Kadro' buldu!
24 Haziran 2022 Cuma 14:59

Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro', kundaklama şüphesi olan orman yangınında hassas burnuyla tarama yaptı. 'Kadro', yanıcı maddenin döküldüğü noktayı belirledi. Yangın tespit köpeği 'Kadro'nun tepki verdiği noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan jandarma, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mazot, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', ile yangınların kundaklama sonucu çıkıp, çıkmadığı belirleniyor. Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro', kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili nokta atışı yapıyor. 'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olarak biliniyor. Özel aparatlar kullanılarak eğitimi güncel tutulan 'Kadro', bir şırınga ucu ile damlatılan benzinli noktayı saniyeler içinde tespit edip bölgeye oturuyor. Jandarma personeli ise belirlenen noktadan örnek alarak, yanıcı maddenin içeriği hakkında bilgi ediniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #yangın tespit etme #kadro #köpek
Önceki Haber
Datça'da denizde ceset bulundu
Sonraki Haber
Büyükşehir’den Bayraklı çıkarması
Datça'da denizde ceset bulundu
Datça'da denizde ceset bulundu
0
Dolandırıcıyı altın dişi ele verdi! Eğlence mekanında yakalandı!
Dolandırıcıyı altın dişi ele verdi! Eğlence mekanında yakalandı!
0
Marmaris'te ormanı yaktığını itiraf eden kişi tutuklandı
Marmaris'te ormanı yaktığını itiraf eden kişi tutuklandı
0
Marmaris'te kritik saatler! Öğlene kadar kontrol altına alınmazsa...
Marmaris'te kritik saatler! Öğlene kadar kontrol altına alınmazsa...
0
Marmaris'te yanan alanlar görüntülendi! Yürek yakan görüntüler!
Marmaris'te yanan alanlar görüntülendi! Yürek yakan görüntüler!
0
Bodrum'da şantiyeler yasak dinlemiyor!
Bodrum'da şantiyeler yasak dinlemiyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.