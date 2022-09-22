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Marmaris yangınından 19 saat sonra güzel haber!

22 Eylül 2022 Perşembe 09:09

Muğla Marmaris'te dün başlayan yangın 2. gününde kontrol altına alıdı. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale de başladı. Açıklama yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının 19 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu


Marmaris’in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında  yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı. Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli,  Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi.  Söndürme çalışmalarında yer alan  10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı" dedi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85)   kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı.

VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris’te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #marmaris #yangın #orman yangını
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