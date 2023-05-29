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Masaj salonundaki cinayetin şüphelisi yakalandı

Uşak'ta bir masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. (39) çıkan kavgada, iş yeri sahibi M.O.'yu (41) bıçakla yaralayıp, yanındaki arkadaşı Özay Kavcı'yı (42) başına tabancayla ateş edip, öldürdü. Olayın ardından kaçan N.Ö. saklandığı evde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Masaj salonundaki cinayetin şüphelisi yakalandı
29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:20

Olay, Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, dün saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, masaj salonunda 4 saat kalan N.Ö., hesaba itiraz etti. Çıkan tartışmanın uzaması üzerine N.Ö., işletme sahibi M.O.'yu bıçakla yaraladı. N.Ö. daha sonra da onun yanında bulunan arkadaşı Özay Kavcı'yı tabancayla başından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Kavcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay ardından kaçan N.Ö.'yü, Sarayaltı Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.  Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak #masaj salonu
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