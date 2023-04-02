Metrolojiden Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı yaptı.

Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Uyarıda, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.