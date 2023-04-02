Metrolojiden Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı yaptı.

Metrolojiden Ege Denizi'nde 'fırtına' uyarısı
02 Nisan 2023 Pazar 16:26

Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı yaptı. Uyarıda, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ege denizi #fırtına #Metroloji #tahmin #uyarı
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