MHP'li Başkan kalp krizinden hayatını kaybetti!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa İl Başkanı Murat Öner evinde kalp krizi geçirdi. 52 yaşında olduğu öğrenilen Öner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
MHP Manisa İl Başkanı, 3 çocuk babası Murat Öner, gece saatlerinde rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Şehzadeler ilçesinde özel hastaneye kaldırılan Öner'in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Öner, hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Öner'in cenazesi, bugün ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.