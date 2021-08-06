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Milas'ta bir köy daha alevlere teslim oldu!

Muğla Milas'taki yangın rüzgarın yön değiştirmesi ile Gürceğiz köyünü de yaktı

Milas'ta bir köy daha alevlere teslim oldu!
06 Ağustos 2021 Cuma 08:21

Muğla’nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı. 

BAŞKAN TOKAT: ATEŞ TERMİK SANTRALE YÖNELEBİLİR, DURUM ÇOK CİDDİ

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali’ne yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi” açıklamasını yaptı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #milas #gürceğiz köyü #köy yangın #muğla yangın
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