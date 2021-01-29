'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
'ÖLDÜ' HABERLERİNE İSYAN ETTİ
0
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
KELLİĞE ÇARE BULDULAR
0
ERKEKLERİN KABUSU
ERKEKLERİN KABUSU
0
KORONANIN YENİ ETKİSİ
KORONANIN YENİ ETKİSİ
0

Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, iddiaya göre, minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı

Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
29 Ocak 2021 Cuma 13:43

Kaza, Ankara- İzmir Karayolu Valeks Kavşağı'nda, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Ali Akbaş'ın (20) kullandığı 45 KB 5862 plakalı minibüs, iddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen Edip Gültekin (47) yönetimindeki 34 EH 4175 plakalı TIR'a çarptı.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, minibüste bulunan Ayzer Akçan (19), İbrahim Metin Hünercik (22) ve Çetin Menemen (54) yaralandı. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Çetin Menemen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #trafik kazası #minibüs kaza
Önceki Haber
Jigolo olma vaadiyle 98 erkeği dolandırdılar
Sonraki Haber
Köylü kadınlara pilates dersi
Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...
Baraj gölünde kaybolan araç bulundu ama...
0
Çanakkale belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
Çanakkale belediyesine ait işyerleri kiraya verilecek
0
Baba ve kızı bir gün arayla öldü!
Baba ve kızı bir gün arayla öldü!
0
Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı
Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı
0
Söke'de soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü
Söke'de soba gazı zehirlenmesi: 1 ölü
0
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
Baraj suyunda kaybolmuşlardı. Birinin cesedine ulaşıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.