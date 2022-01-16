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Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan sepetli motosikletin kasksız sürücüsü Bekir İzmir (75), bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü!
16 Ocak 2022 Pazar 09:03

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında kırsal Sinirli Mahallesi'nde meydana geldi. Hamzabeyli Mahallesi'nden Turgutlu ilçe merkezi yönüne gitmekte olan Ali Kemal Sağlam (18) yönetimindeki 35 KF 9834 plakalı minibüs, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıkan Bekir İzmir'in kullandığı 45 ET 573 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız sürücüsü İzmir, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir'in cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüsün sürücüsü Sağlam gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #trafik kazası
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