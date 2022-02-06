Minibüsüyle çarptığı kişiyi 500 metre sürükledi, kaçtı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsün çarpıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü kaza sonrası aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında Şehitler Mahallesi 7 Eylül Yolu üzerinde meydana geldi. Ali Rıza O. (38) yönetimindeki 45 J 6325 plakalı minibüs, Üzümcüler Çarşısı önünde Hasan Basri İnanç'ın (23) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Minibüsün altına alıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü İnanç, ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Ali Rıza O. is aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Elektrikli bisikletiyle minibüsün altından çıkartılan ağır yaralı İnanç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalede bulunulan İnanç, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.