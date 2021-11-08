Miras yüzünden ağabeyini öldürdü!

Manisa'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay sırasında yoldan geçen bir kadın da kendisine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı

Olay Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kızıldam Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki İsmail Ç. ile ağabeyi 62 yaşındaki Kadir Ç., miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., av tüfeğini alarak ağabeyine ateş etti. O sırada yakınlarda bulunan 64 yaşındaki Kadriye Ç.'ye de saçmalar isabet etti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kadriye Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Ç. ise olayda kullandığı ruhsatsız tüfekle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.