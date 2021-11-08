KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
KAÇIRILAN GENÇ KIZ BU SAYEDE KURTARILDI
0
İNANILMAZ YENİLİK!
İNANILMAZ YENİLİK!
0
ABD O YASAĞI KALDIRDI
ABD O YASAĞI KALDIRDI
0
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
BİTTER ÇİKOLATANIN 10 FAYDASI
0

Miras yüzünden ağabeyini öldürdü!

Manisa'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay sırasında yoldan geçen bir kadın da kendisine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı

Miras yüzünden ağabeyini öldürdü!
08 Kasım 2021 Pazartesi 08:28

Olay Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kızıldam Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki İsmail Ç. ile ağabeyi 62 yaşındaki Kadir Ç., miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., av tüfeğini alarak ağabeyine ateş etti. O sırada yakınlarda bulunan 64 yaşındaki Kadriye Ç.'ye de saçmalar isabet etti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kadriye Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail Ç. ise olayda kullandığı ruhsatsız tüfekle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #miras kavgası #miras ölüm #ağabeyini öldürdü
Önceki Haber
Talatpaşa Bulvarı ve Peynircioğlu Deresi düzenlemelerine bir ödül daha
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu kadınlar için 6 vaadini sıraladı
Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
0
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
0
Datça'da kasımda deniz keyfi
Datça'da kasımda deniz keyfi
0
Aydın'da vatandaşlar isyan etti: Cehennemi yaşıyoruz
Aydın'da vatandaşlar isyan etti: Cehennemi yaşıyoruz
0
Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı
Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı
0
Kendine havlayan köpeğe ateş açtı: Hem köpeği, hem 3 kadını yaraladı
Kendine havlayan köpeğe ateş açtı: Hem köpeği, hem 3 kadını yaraladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.