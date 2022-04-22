SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
0
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
0
İZMİRLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU
İZMİRLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU
0
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
0

Motosiklet devrildi, sürücüsü öldü!

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü Muhammet Yaman (22) yaralandı, arkasındaki Ömer Maruf Yel (16) ise yaşamını yitirdi

Motosiklet devrildi, sürücüsü öldü!
22 Nisan 2022 Cuma 11:30

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Matdere mevkisinde meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Muhammet Yaman’ın kontrolünü kaybettiği 45 YC 1676 plakalı motosikleti yol kenarına devrildi. Kasksız oldukları belirlenen sürücü Yaman ile arkasındaki Ömer Maruf Yel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından sürücü Yaman Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Ömer Maruf Yel ise Salihli ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Maruf Yel, doktorların tüm çabasına karşın bugün saat 01.30 sıralarında kurtarılamadı. Yaman'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #trafik kazası #motosiklet kaza #ölüm
Önceki Haber
Bayraklı Adalet ve Manavkuyu Planları’nda son viraj dönüldü!
Sonraki Haber
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü!
Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü!
0
Kuşadası'nda otel kiraya verilecek
Kuşadası'nda otel kiraya verilecek
0
Yunan unsurların ittiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı! 5 kayıp göçmenden 1'inin cesedi bulundu
Yunan unsurların ittiği 31 kaçak göçmen kurtarıldı! 5 kayıp göçmenden 1'inin cesedi bulundu
0
MANULAŞ A.Ş. ait 14 adet taşınmaz kiraya verilecek
MANULAŞ A.Ş. ait 14 adet taşınmaz kiraya verilecek
0
İzmir'deki bir restoranda yemek yiyen aile rahatsızlandı. Küçük kız öldü, anne ve kardeşi tedavi altında
İzmir'deki bir restoranda yemek yiyen aile rahatsızlandı. Küçük kız öldü, anne ve kardeşi tedavi altında
0
Teknesi devrilmiş olarak bulunan balıkçı kayıp
Teknesi devrilmiş olarak bulunan balıkçı kayıp
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.