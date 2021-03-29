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Motosiklet kazası genç çifti ayırdı!

Muğla'nın Milas ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Çağrı Düdükçü (24) hayatını kaybetti, eşi Ebru Düdükçü (21) ağır yaralandı

Motosiklet kazası genç çifti ayırdı!
29 Mart 2021 Pazartesi 09:01

Kaza, dün akşam saatlerinde Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde meydana geldi. Çağrı Düdükçü yönetimindeki 48 RY 303 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çağrı Düdükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Esma Düdükçü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #milas #trafik kazası #ölüm #motosiklet kaza #çağrı düdükçü
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