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Motosikleti ile yangına su taşıyan genç hayatını kaybetti!

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Motosikleti ile yangına su taşıyan genç hayatını kaybetti!
30 Temmuz 2021 Cuma 08:45

Marmaris'te dün öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

EKİPLERE GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYORDU

Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için dün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir'in, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.

Etiketler; #marmaris #marmaris ölüm #yangın ölüm #yanıyoruz #şahin akdemir
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