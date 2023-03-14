Motosikletiyle geçirdiği kazada öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletiyle 1 metrelik yükseklikten düşen Recai Dağlı (62), hayatını kaybetti.

Motosikletiyle geçirdiği kazada öldü
14 Mart 2023 Salı 07:44

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Kızılağaç Deve Güreşi Arenası yakınlarında meydana geldi. Recai Dağlı, gece kulübünde eğlendikten sonra eve gitmek için 48 ACU 221 plakalı motosikletiyle yola çıktı. İddiaya göre Dağlı, motosikletiyle 1 metre yükseklikten düştü. Dağlı'yı sabah motosikletin yanında hareketsiz görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recai Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatılırken, Dağlı'nın cansız bedeni de otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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