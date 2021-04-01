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Motosikletiyle mermer ocağına uçan kişi öldü!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, motosikletiyle yaklaşık 15 metre yükseklikten mermer ocağı çalışma sahasına düşen Orhan Erturan (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Motosikletiyle mermer ocağına uçan kişi öldü!
01 Nisan 2021 Perşembe 13:25

Dinar'a bağlı Bülüçalan köyünde oturan Orhan Erturan dün saat 18.30 sıralarında motosikletiyle dağ yolundan inerken, kontrolü kaybetti. Erturan motosikletiyle 15 metreden mermer ocağının çalışma sahasına uçtu. Ağır yaralanan Orhan Erturan'ı kurtarmak için sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Araçların ulaşamadığı alana ekipler yaya inip kurtarma çalışması yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Orhan Erturan, yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulans dağ yolundan inerken kayma tehlikesi yaşayınca, diğer ekipler ve çevredekiler yardım etti. Ambulansın indirilmesinin ardından Orhan Erturan hastaneye sevk edildi. Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen Orhan Erturan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Orhan Erturan'ın cesedi otopsi için morga konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kaza #trafik kazası #mermer ocağı kaza
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